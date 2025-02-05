Курская компания поставила в школы Челябинска опасное для здоровья масло

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили, что ООО «Молочные берега» из Курской области поставило в две школы и образовательный центр Челябинска 34 кг сливочного масла «Крестьянское». Продукция изготовлена компанией, исключенной из информационной системы «ВетИС-Цербер», сообщает пресс-служба ведомства.

С помощью системы работники установили, что для изготовления масла компания использовала сырье, полученное от ООО «Молпак», но произведенное ООО «Любимое молоко» из Московской области. Однако последняя организация фактическую деятельность в регионе не осуществляла, 13 января предприятие признали «фантомом» и исключили из информационной системы «ВетИС-Цербер», аннулировав сертификаты.

Администрации социальных учреждений предупредили о поступлении опасного масла. «Молочным берегам» предложили изъять масло из оборота, уничтожить его или вернуть производителю.

Виталина Ярховска