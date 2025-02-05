Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Курская компания поставила в школы Челябинска опасное для здоровья масло

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили, что ООО «Молочные берега» из Курской области поставило в две школы и образовательный центр Челябинска 34 кг сливочного масла «Крестьянское». Продукция изготовлена компанией, исключенной из информационной системы «ВетИС-Цербер», сообщает пресс-служба ведомства.

С помощью системы работники установили, что для изготовления масла компания использовала сырье, полученное от ООО «Молпак», но произведенное ООО «Любимое молоко» из Московской области. Однако последняя организация фактическую деятельность в регионе не осуществляла, 13 января предприятие признали «фантомом» и исключили из информационной системы «ВетИС-Цербер», аннулировав сертификаты.

Администрации социальных учреждений предупредили о поступлении опасного масла. «Молочным берегам» предложили изъять масло из оборота, уничтожить его или вернуть производителю.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...