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Ижевск направит почти 7 млн рублей на подключение светофоров к виртуальной сети

«Центр цифровых компетенций» Ижевска направит 6,9 млн руб. на подключение светофоров в городе к виртуальной частной сети (VPN). Соответствующие торги появились на портале госзакупок 4 февраля. Подключение будет действовать с 1 марта по 1 сентября.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как следует из перечня точек подключения в интеллектуальную транспортную систему Ижевска, к VPN присоединят 148 светофоров. Подрядчика определят 13 февраля.

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