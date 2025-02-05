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Виновного в гибели двух рабочих на стройке оставили на свободе

Директора ООО «Флайт» Максим Цивилев, осужденного по ч. 3 ст. 216 УК РФ за нарушение правил безопасности на стройке в Екатеринбурге, в результате чего погибли двое рабочих, приговорили к трем годам принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты, сообщили Свердловском областном суде. Решение вступило в силу.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инцидент произошел 26 мая 2022 года на стройке 32-этажного дома в ЖК «Московский квартал» в границах улиц Амундсена — Московская — Раскова, когда во время спуска с крыши сорвалась люлька с рабочими из Средней Азии. Они были без страховки, упали с высоты и разбились. Суд установил, что компания не обеспечила безопасные условия труда: платформа подъемника была установлена без технических расчетов и собрана с нарушениями, также должен был быть назначен ответственный за работы на подъемнике.

Ленинский районный суд также запретил Максиму Цивилеву на два года заниматься профессиональной деятельностью, связанной с организацией строительства и ремонта. Приговор обжаловали все стороны, но Свердловский областной суд частично удовлетворил жалобы: в пользу потерпевших взыскано по 1 млн руб. компенсации морального вреда, остальная часть приговора оставлена без изменений.

В августе прошлого года суд признал директора ООО «Флайт» виновным в гибели рабочих. По ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) суд назначил ему три года лишения свободы. Однако, воспользовавшись ч. 2 ст. 53.1 УК РФ (возможность исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы), суд заменил ему наказание на обязательные работы.

Ирина Пичурина

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