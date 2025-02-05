Электрозаправки планируют установить во всех округах Ярославской области

В Ярославской области губернатор поручил обеспечить наличие электрозаправок во всех муниципальных округах. Об этом сообщил зампред областного правительства Денис Хохряков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В настоящее время в регионе 48 электрозарядных станций, основная часть из них — в Ярославле. Господин Хохряков рассказал, что в планах — переговоры с бизнесом о дальнейшем развитии сети. Он отметил, что новые электрозаправки должны появиться рядом с туристическими объектами.

«В отдаленных районах электрические заправки могут построить государственные предприятия. Это вложение на перспективу, которое сможет приносить прибыль нашим ведомственным организациям. Задача - в ближайшее время удвоить количество станций в регионе»,— написал Денис Хохряков.

Алла Чижова