«Россети Тюмень» направили 65 млн рублей на инвестпроект в Югре

«Россети Тюмень» провели реконструкцию линии электропередачи 10 кВ «Ханты-Мансийская – Базьяны» в ХМАО-Югре. ЛЭП участвует в электроснабжении около тысячи жителей садоводческих кооперативов под Ханты-Мансийском, а также объектов сотовой связи и дорожного хозяйства. Компания направила на технические работы почти 65 млн рублей.



В ходе реконструкции энергетики перенесли участок ЛЭП протяженностью 3,9 километра из зоны береговой эрозии реки Иртыш. Для этого специалисты установили 62 металлические опоры и смонтировали почти 10 километров самонесущего изолированного провода, устойчивого к непогоде. Кроме того, на участке ЛЭП смонтировали стеклянные изоляторы, разрядники и птицезащитные устройства. Для повышения управляемости электрической сети работники установили на линии 6 реклоузеров и 3 разъединителя.

Трасса линии электропередачи проходит в пойменной части реки, поэтому основные работы прошли зимой. Для доступа к ЛЭП специалисты построили более 15 километров автозимника. В мероприятиях участвовали 15 сотрудников и 8 единиц спецтехники, в том числе автокран грузоподъемностью 25 тонн.

Реконструкция объекта повысила надежность энергоснабжения жителей и инфраструктурных объектов в пригороде столицы округа.

АО «Россети Тюмень»