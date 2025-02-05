Сочи вошел в топ направлений для аренды апартаментов в феврале

Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для аренды апартаментов в феврале. Курорт собрал 5% бронирований. В среднем путешественники бронируют номера на шесть ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 3,6 тыс. руб., по данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Первое место забрала Москва с 13% бронирований в апартаментах в феврале. Туристы предпочитают бронировать номера в столице в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,9 тыс. руб.

Второе место получил Санкт-Петербург. Культурная столица собрала 11% февральских бронирований. Средняя продолжительность поездки составляет четыре ночи, средняя стоимость одной из которой составляет 3,4 тыс. руб.

В топ также попали и другие населенные пункты Краснодарского края. Четвертое место занял поселок Красная Поляна, в котором одна ночь размещения обойдется в среднем в 7,6 тыс. руб. В феврале путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей.

Седьмое место занял Краснодар. Путешественники бронируют апартаменты в феврале в среднем на три ночи. Средняя стоимость ночи размещения — 3,3 тыс. руб.

Мария Удовик