В Ижевске эвакуировали устроившую пожар в квартире 85-летнюю жительницу

В Ижевске на ул. Ворошилова произошел пожар в пятиэтажном доме. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, 85-летняя пенсионерка, полагая, что ее преследуют, подожгла обои в своей трехкомнатной квартире и забаррикадировала входную дверь мебелью. Когда огонь разгорелся, она попыталась потушить его, но не смогла и вышла на балкон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

«К нашему приезду бабушка стояла на балконе 2-го этажа, соседи растянули покрывало и просили спрыгнуть. Остановив их, мы поставили трехколенную лестницу и поднялись к ней. Женщину пришлось уговаривать спуститься»,— сказал начальник караула ПСЧ №4 Георгий Белых. Он отметил, что жительница заявила о нежелании идти куда-то, пока пожарные не наденут тапочки. «Обули, спустили»,— добавил начальник караула.

Огонь уничтожил имущество на площади 10 кв. м. К тушению привлекались 25 специалистов и 8 единиц техники МЧС России.