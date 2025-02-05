Максим Боровков назначен заместителем министра юстиции Татарстана

Максим Боровков стал новым заместителем министра юстиции Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Минюста Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Боровков (справа) назначен заместителем министра юстиции

Фото: rais.tatarstan.ru Максим Боровков (справа) назначен заместителем министра юстиции

Фото: rais.tatarstan.ru

В пресс-службе отметили, что недавно в структуре Министерства юстиции Татарстана произошли изменения: теперь у министра четыре заместителя вместо трех.

Максим Боровков будет курировать вопросы взаимодействия с республиканскими органами власти в сфере банкротства, администрирование доходов от административных штрафов, а также работу Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Максим Боровков имеет высшее юридическое образование. Он окончил Казанский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». С 2003 года работал в Арбитражном суде Татарстана: сначала помощником судьи, затем с 2009 года — судьей. В 2016–2018 годах он возглавлял судебный состав, а с 2018 по 2024 год занимал пост председателя суда.

Вместе с господином Боровковым заместителями министра юстиции Рустема Загидуллина являются Илья Гомзик, Мухаррям Ибятов и Марат Низамиев.

Анар Зейналов