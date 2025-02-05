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В Иркутске майнера осудят за незаконную добычу электричества

Ленинский райсуд Иркутской области рассмотрит уголовное дело в отношении местного майнера за незаконное подключение к электросетям. Ему предъявлены обвинения в причинении имущественного ущерба (ч. 2 ст. 165 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, фигурант дела разместил майнинговое оборудование в двух технических помещениях на ул. Саратовской и подвале производственного ангара на ул. Генерала Доватора в Иркутске. После этого обвиняемый, считают следователи, подключил технику к трансформаторным подстанциям.

Всего силовики изъявили 67 единиц оборудования. С октября 2023-го по октябрь 2024 года житель Иркутска нанес ущерб энергосбытовой компании более чем на 8 млн руб.

Александра Стрелкова

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