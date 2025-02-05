Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка посетила Удмуртию

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова приехала в Удмуртию в рамках Всероссийской инспекции профилактики социального сиротства. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Она посетила ряд учреждений, в числе которых социально-реабилитационный центры «Росток» и «Адели», республиканский «Дом ребенка» и несколько инклюзивных заведений. По словам госпожи Львовой-Беловой, она осталась под впечатлением. «Главный эффект от нашего приезда — это то, что мы помимо точек роста, которые увидели, забрали еще интересные практики»,— сказала она.

Кроме того, госпожа Львова-Белова провела рабочую встречу с главой республики Александром Бречаловым. По его словам, сейчас в социальных учреждения региона находятся 398 детей сирот, что на 155 воспитанников меньше, чем тремя годами ранее. Еще 127 детей находятся в таких заведениях из-за трудной жизненной ситуации родителей.

«За предыдущий год более 1 тыс. детей вернулись в свои кровные семьи. Это не говорит о том, что все вопросы сняты и все благополучно»,— сказал господин Бречалов. Он добавил, что несовершеннолетним необходимы контроль и полное сопровождение от соцработников до профессиональных психологов.

Визит госпожи Львовой-Беловой закончился расширенным совещанием с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних республики.