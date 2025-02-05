Погрузка на Южно-Уральской железной дороге в январе сократилась на 6,7%

В январе 2025 года погрузка на Южно-Уральской железной дороге составила 4,5 млн т. Это на 6,7% меньше, чем в январе прошлого года, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Грузооборот за первый месяц года составил 13,9 млрд тарифных тонно-км, что на 6,1% больше, чем в январе 2024-го.

Всего в январе на железной дороге погружено 206,9 тыс. т зерна и 27,7 тыс. т лома черных металлов. Показатели выросли на 63,5% и 15,8% соответственно. Кроме того, в 3,9 раз увеличилась погрузка железной и марганцевой руды — до 9,9 тыс. т.

Отрицательную динамику в январе показала погрузка строительных грузов — снижение на 15,7%, до 1,1 млн т, черных металлов — на 7,3% (1,1 млн т), нефти и нефтепродуктов — на 8,1% (871,5 тыс. т), цемента — на 15,6% (108,8 млн т), химикатов и соды — на 4,9% (197,8 тыс. т), промышленного сырья и формовочных материалов — на 13,8% (71,3 млн т), кокса — на 5,4% (39 тыс. т), химических и минеральных удобрения — на 9% (6,2 тыс. т).