В Уфе выставили на торги право аренды памятников культуры

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы назначило на 26 февраля аукцион на право аренды шести зданий, пять из которых — памятники культуры, еще одно — выявленный объект культурного наследия.

Все здания сдаются в аренду на 25 лет, в течение первых трех лет арендатор должен провести реставрацию и приспособить здания под офисы или магазины. Сейчас в них отсутствуют коммуникации.

Двухэтажный Дом Михайлова-Васильева на улице Пушкина,133 площадью 109,9 кв. м построен в середине XIX века из кирпича, он является выявленным объектом культурного наследия. Начальная цена ставки годовой арендной платы — 981,99 тыс. руб., задаток — 196,4 тыс. руб.

Следующие пять лотов — памятники культуры, расположенные на улице Октябрьской революции.

Бревенчатый одноэтажный Дом Чубуковых площадью 239,8 кв. м находится в здании № 62, он возведен в конце XIX века. Начальная цена годовой аренды — 2,32 млн руб., задаток — 464,89 тыс. руб.

На той же улице, под № 60/1, расположен одноэтажный Западный дом усадьбы Сперанских. Его площадь составляет 173,6 кв. м. Здание построено в начале XX века, стены бревенчатые. Годовая аренда обойдется в 1,77 млн руб., задаток — 353.27 тыс. руб.

Под № 60 расположен Восточный дом усадьбы Сперанских площадью 279,7 кв. м. Год постройки трехэтажного здания — конец XIX века, стены бревенчатые. Начальная цена — 2,65 млн руб., задаток — 529,87 тыс. руб.

Двухэтажное нежилое здание под № 56 — Дом Тюниных (восточный). Общая площадь — 306,9 кв. м. Возведен в конце XIX века, стены каркасно-засыпные. Начальная цена — 2,87 млн руб. Задаток — 573,38 тыс. руб.

Еще одно здание, высотой в три этажа, находится на той же улице, в доме № 58. Это Западный дом усадьбы Борисовых площадью 305,7 кв. м. Год постройки — 1897, стены — из кирпича. Начальная цена определена в 2,86 млн руб. Задаток — 571,45 тыс. руб.

Майя Иванова