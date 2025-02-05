Завод «Уралхиммаш» откроет обновленный музей истории предприятия

В Екатеринбурге завод «Уралхиммаш» в преддверии своего 83-летия откроет обновленный музей истории предприятия, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Посетители смогут ознакомиться с экспозициями, которые посвящены различным этапам развития завода, включая послевоенные годы, вклад в атомную промышленность и развитие соцгорода Химмаш. В музее представлены галерея творчества заводских художников, архив раритетных изданий, уникальные экспонаты и макеты оборудования, кроме того, на территории завода можно увидеть тематические граффити.

Экскурсии по музею будут проводиться в будние дни по предварительной записи.

Датой основания «Уралхиммаша» считается 23 февраля 1942 года, когда была выпущена первая партия полковых минометов на военные нужды. Первыми сотрудниками предприятия стали рабочие, которые в начале Великой Отечественной войны прибыли на Урал в первых эшелонах эвакуированного киевского завода «Большевик» с технологическим оборудованием и материалами.

Ирина Пичурина