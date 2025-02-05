Четверть размещенных вакансий в Удмуртии в январе пришлась на рабочий персонал
Компании Удмуртии разместили 9,6 тыс. вакансий в январе. Как сообщает пресс-служба hh. ru, четверть вакансий пришлось на рабочий персонал. Еще 22% вакантных мест находится в сфере продаж и обслуживания клиентов, 19% — в отрасли производства и сервисного обслуживания.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
По 14% вакансий за указанный период пришлись на розничную торговлю и отрасль логистики, транспорта и перевозок, 13% — строительство и недвижимость, 10% — домашний и обслуживающий персонал.
В районе 5-6% по отдельности набрали вакансии в отраслях административного персонала, информационных технологий и медицины.
Интересы соискателей соответствуют запросам работодателей. Большинство размещенных резюме жителей республики, 48% в совокупности, пришлось на тройку отраслей с наибольшим количеством вакансий.