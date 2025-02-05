Житель Оренбурга осужден за раздачу прохожим денег сотрудников автосервиса

Центральный районный суд Оренбурга признал 60-летнего местного жителя виновным в краже денег сотрудников автосервиса, которые он раздал прохожим на улице. Преступление было квалифицировано по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Об этом сообщает прокуратура Центрального района города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обвиняемый был приговорен к полутора годам колонии строгого режима.

Суд установил, что преступление было совершено в сентябре 2024 года. У обвиняемого разрядился телефон, и для зарядки устройства он вошел в здание автосервиса.

После этого фигурант уголовного дела попал в незапертое служебное помещение и обнаружил сумку, в которой был кошелек с деньгами на сумму 60 тыс. руб. Следствие установило, что обвиняемый похитил средства, скрылся с места преступления, а затем раздал украденные деньги прохожим. После этого его задержала полиция.

Георгий Портнов