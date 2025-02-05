«Можно сохранить его в урезанном варианте»

Петербургский парламент предложил отнести российских самозанятых к субъектам малого и среднего предпринимательства и причислить их к категории микропредприятий. По данным авторов инициативы, в России растет число граждан, работающих в рамках специального налогового режима (в Краснодарском крае число самозанятых в минувшем году выросло на 34,5%, сейчас их свыше 600 тыс. человек). Руководитель бухгалтерской фирмы «Кубань Партнер», член общественного совета при УФНС Краснодарского края Вера Сиренко оценила инициативу.



Вера Сиренко

Фото: предоставлено автором

«Эксперимент по самозанятым действует до 2028 года. Исходя из всего того, что проговаривается на различных круглых столах, совещаниях, в целом в публичной сфере, можно сделать вывод, что продлеваться он не будет.

Параллельно мы видим, что внедряется автоматизированная упрощенная система налогообложения (УСН), которая предназначена для индивидуальных предпринимателей и микропредприятий. По моим ощущениям, она готовится именно для предстоящего отказа от самозанятости.

На фоне всего этого радикальных изменений режима самозанятости не происходит, и даже серьезно не обсуждается ни увеличение лимита по доходам, хотя мы видим ощутимую инфляцию, ни наделение самозанятых правом нанимать работников. И есть устойчивое ощущение, что все двигается в сторону того, чтобы переводить самозанятых в статус предпринимателей.

Логика тут такая. Сначала государство помогло тем людям, которые желают выйти из тени и начать свое дело. Бизнес легализовывали не через прямую жесткую борьбу с теневым сектором, а через осознанность граждан, желающих перейти в легальное поле. И этот расчет оправдался. И потом, когда их бизнесы раскрутились, наверное, логично переводить этих людей в категорию профессиональных предпринимателей.

Конечно, жаль, если этот налоговый режим исчезнет совсем, ведь он позволил очень многим упростить старт бизнеса. Если его отменят с 2028 года, получится, что последующие поколения предпринимателей будут лишены такой поддержки. Мне кажется правильным не отказываться от него вовсе. Можно, например, сохранить его в урезанном варианте. Например, оставить за нашими гражданами право пользоваться этим режимом в течение определенного срока. Допустим, в течение трех лет: в среднем это время, которое требуется, чтобы “раскрутиться”.

А пока этот режим еще действует, надо им пользоваться. Еще три года он должен проработать».