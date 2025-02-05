«Можно сохранить его в урезанном варианте»
Налоговый консультант Вера Сиренко — о перспективах развития режима самозанятости
Петербургский парламент предложил отнести российских самозанятых к субъектам малого и среднего предпринимательства и причислить их к категории микропредприятий. По данным авторов инициативы, в России растет число граждан, работающих в рамках специального налогового режима (в Краснодарском крае число самозанятых в минувшем году выросло на 34,5%, сейчас их свыше 600 тыс. человек). Руководитель бухгалтерской фирмы «Кубань Партнер», член общественного совета при УФНС Краснодарского края Вера Сиренко оценила инициативу.
«Эксперимент по самозанятым действует до 2028 года. Исходя из всего того, что проговаривается на различных круглых столах, совещаниях, в целом в публичной сфере, можно сделать вывод, что продлеваться он не будет.
Параллельно мы видим, что внедряется автоматизированная упрощенная система налогообложения (УСН), которая предназначена для индивидуальных предпринимателей и микропредприятий. По моим ощущениям, она готовится именно для предстоящего отказа от самозанятости.
На фоне всего этого радикальных изменений режима самозанятости не происходит, и даже серьезно не обсуждается ни увеличение лимита по доходам, хотя мы видим ощутимую инфляцию, ни наделение самозанятых правом нанимать работников. И есть устойчивое ощущение, что все двигается в сторону того, чтобы переводить самозанятых в статус предпринимателей.
Логика тут такая. Сначала государство помогло тем людям, которые желают выйти из тени и начать свое дело. Бизнес легализовывали не через прямую жесткую борьбу с теневым сектором, а через осознанность граждан, желающих перейти в легальное поле. И этот расчет оправдался. И потом, когда их бизнесы раскрутились, наверное, логично переводить этих людей в категорию профессиональных предпринимателей.
Конечно, жаль, если этот налоговый режим исчезнет совсем, ведь он позволил очень многим упростить старт бизнеса. Если его отменят с 2028 года, получится, что последующие поколения предпринимателей будут лишены такой поддержки. Мне кажется правильным не отказываться от него вовсе. Можно, например, сохранить его в урезанном варианте. Например, оставить за нашими гражданами право пользоваться этим режимом в течение определенного срока. Допустим, в течение трех лет: в среднем это время, которое требуется, чтобы “раскрутиться”.
А пока этот режим еще действует, надо им пользоваться. Еще три года он должен проработать».