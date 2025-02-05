В Челябинске открыто около 2 тыс. вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей

За январь-февраль 2025 года компании Челябинской области открыли почти 2 тыс. вакансий с заработной платой от 200 тыс. руб. На такой доход могут рассчитывать курьеры (13% от всех предложений), водители (10%), менеджеры по продажам и по работе с клиентами (9%), токари, фрезеровщики и шлифовщики (7%), сообщает hh.ru.

В основном работодатели, которые предлагают сотрудникам такие зарплаты, относятся к отраслям «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (12%), «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (11%), «Автомобильный бизнес», «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» и «Металлургия, металлообработка» (по 9%).

Вакансии с самой высокой зарплатой предлагают главному инженеру (от 300 тыс. руб.), начальнику отдела кадров (250-300 тыс. руб.) и директору по продажам автомобилей и спецтехники (от 250 тыс. руб.). Также в топ-10 вошли руководитель клиентской команды (от 221 тыс. руб.), водитель-курьер (до 210 тыс. руб.), финансовый директор (от 200 тыс. руб.), главный бухгалтер (от 200 тыс. руб.), менеджер по продажам в IT (150-250 тыс. руб.), начальник участка (150-200 тыс. руб.) и программист 1С (100-200 тыс. руб.).

Виталина Ярховска