В Ульяновске на мэрию подали в суд из-за дорог, не поставленных на учет
Выявлены пять дорог, которые не были поставлены на учет в Ульяновске. Нарушения обнаружила прокуратура на территории Железнодорожного района. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.
Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ
Проверка показала, что администрация Ульяновска не провела паспортизацию автомобильных дорог на улицах Национальной, Новосибирской, Героев Свири и Чернышевского. В связи с этим контрольный орган обратился в суд с иском к чиновникам. После этого муниципалитет разработал и утвердил паспорта указанных автомобильных дорог.