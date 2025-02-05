В Ульяновске на мэрию подали в суд из-за дорог, не поставленных на учет

Выявлены пять дорог, которые не были поставлены на учет в Ульяновске. Нарушения обнаружила прокуратура на территории Железнодорожного района. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Проверка показала, что администрация Ульяновска не провела паспортизацию автомобильных дорог на улицах Национальной, Новосибирской, Героев Свири и Чернышевского. В связи с этим контрольный орган обратился в суд с иском к чиновникам. После этого муниципалитет разработал и утвердил паспорта указанных автомобильных дорог.

Георгий Портнов