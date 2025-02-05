В Оренбургской области при пожаре на ферме погибли 90 коров и овец

В результате пожара на животноводческой ферме в селе Кульма Оренбургской области погибли 50 коров и 40 овец, сообщила пресс-служа МЧС. Предварительная причина возгорания — «оставленная без присмотра печь».

По данным ведомства, огонь охватил 1,2 тыс. кв. м. В тушении были задействованы 10 специалистов МЧС и пять единиц техники. В министерстве также напомнили о мерах безопасности при работе с печью — не оставлять ее без присмотра и не разжигать легковоспламеняющимися жидкостями.