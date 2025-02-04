Белгородские власти создали совет по защите традиционных ценностей

В Белгородской области создан совет по защите традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти при губернаторе. Как указано в тексте распоряжения о его создании, глава региона Вячеслав Гладков является его председателем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Совет, согласно документу, будет заниматься выработкой предложений по реализации приоритетных направлений госполитики по защите, сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Он будет взаимодействовать с общественными объединениями, духовенством и иными некоммерческими организациями по вопросам укрепления гражданского единства, общероссийской гражданской идентичности и российской самобытности. Собираться совет будет по мере необходимости.

В состав совета вошли министры культуры и образования Константин Курганский и Андрей Милехин, начальник регионального управления МВД Василий Умнов, председатели реготделений союзов писателей и художников Вера Кобзарь и Юрий Чернышев, глава Белгородской митрополии Иоанн, ректор Белгородского государственного национального исследовательского университета Евгения Карловская, глава института культуры Сергей Курганский и другие.

В распоряжении о создании совета губернатор Вячеслав Гладков рекомендовал главам муниципалитетов создать у себя аналогичные совещательные органы.

Владимир Зоркий