В Ростове восстановят подачу отопления на Западном до 5 февраля

Юрий Слюсарь заявил, что подача тепла в Западном жилом массиве Ростова будет восстановлена сегодня. Сейчас аварийные бригады ведут работы на пр. Коммунистический, сообщает врио губернатора Ростовской области в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Также ведутся работы по подаче воды в некоторых районах Гукова. Водоснабжение планируется восстановить сегодня, до 23:00.

В течение дня сотрудники коммунальной службы устраняли последствия снегопада. Подача электроэнергии возобновлена в Кагальницком, Родионово-Несветайском, Октябрьском, Азовском районах, в Красном Сулине и поселке Горняцкий Белокалитвинского района. Теплоснабжение восстановлено в Красносулинском районе, Новочеркасске и поселке Персиановский

По словам врио губернатора, оперативные службы продолжат работать в повышенном режиме.

Снегопад в Ростове начался в ночь с 3 на 4 февраля. На дорогах затруднено движение автомобилей. В других районах области зафиксированы обрывы линий электропередач, на железных дорогах задерживаются поезда и электрички.

Ева Китаева