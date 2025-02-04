Сейсмолог: серия землетрясений в Греции не угрожает Крыму

Серия землетрясений в районе греческого острова Санторини и других небольших островов в Эгейском море, не угрожает Крыму. Об этом «РИА Новости» рассказал ведущий инженер сейсмостанции «Симферополь» Федор Панков. По его словам, такие землетрясения для полуострова проходят незамеченными, поскольку регионы находятся друг от друга на значительном расстоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://65.mchs.gov.ru Фото: https://65.mchs.gov.ru

«То, что у них было восемь толчков за довольно короткий промежуток времени, и все "пятерки" — это чуть-чуть из ряда вон выходящее событие. У нас эти землетрясения не ощущаются однозначно»,— сказал сейсмолог.

Европейский средиземноморский сейсмический центр сообщает, что только во вторник, 4 февраля, на территории Греции и в Эгейском море было зарегистрировано несколько десятков подземных толчков магнитудой до 4.8. Толчки продолжаются с минувшей пятницы. Местные жители и туристы массово покидают регион из-за опасности извержения вулкана, сообщает The Guardian.

Лия Пацан