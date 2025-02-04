Мандатная коллизия

Прокуратура Пермского края намерена обжаловать решение Кочевского райсуда, отказавшего в удовлетворении иска к Александру Юркину и местной думе. Надзорный орган требовал признать незаконным решение депутатов, которые отказались удовлетворять представление прокуратуры и прекращать полномочия главы в связи с утратой доверия. По мнению истца, господин Юркин знал о конфликте интересов в действиях своего первого зама, которая курировала муниципальные контракты, заключенные с ее родственником. При этом глава проявил бездействие, не принимая мер к ее увольнению. Суд первой инстанции согласился с Александром Юркиным, что факт его осведомленности о конфликте интересов не доказан. Также он указал, что депутаты не обязаны удовлетворять акты прокурорского реагирования и могут голосовать, следуя своим убеждениям.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Юркин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Александр Юркин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С административным иском к главе Кочевского округа Александру Юркину и муниципальной думе прокуратура обратилась в ноябре прошлого года. Этому процессу предшествовал конфликт между местными властями и надзорным органом, который продолжался больше года. Он начался после того, как прокуратура провела проверку законодательства о муниципальных закупках и обнаружила нарушения со стороны Светланы Петровой, которая работала первым замом главы округа. В частности, надзорный орган выяснил, что госпожа Петрова курировала контракты, которые исполнял индивидуальный предприниматель, приходящийся ей двоюродным братом. По данному факту в адрес главы было внесено представление с требованием уволить чиновницу, в удовлетворении которого было отказано. Тогда прокурор добился судебного решения об обязании Александра Юркина рассмотреть акт повторно.

При новом рассмотрении администрация вновь не согласилась с актом реагирования, после чего прокурор обратился в суд с требованием обязать господина Юркина уволить госпожу Петрову. В январе прошлого года иск прокурора был удовлетворен, решение суда устояло и в апелляции и было исполнено. Как считает надзорный орган, глава Кочевского округа после представления достоверно знал о конфликте интересов, но никаких действий по увольнению Светланы Петровой не предпринимал. По мнению прокуратуры, этим он нарушил антикоррупционное законодательство, а также устав муниципалитета, поэтому его полномочия должны быть прекращены из-за утраты доверия. При этом депутаты отказали в удовлетворении требований прокуратуры незаконно (за соответствующее решение проголосовали 8 из 12 присутствовавших на заседании депутатов).

Александр Юркин руководит Кочевским муниципальным округом (до 2020 Кочевский район.— «Ъ-Прикамье») с 2016 года. До этого, с 2005 года, господин Юркин был председателем Земского собрания муниципалитета. Депутатом этого представительного органа он являлся с 2001 года. В январе этого года дума единогласно избрала его на новый срок полномочий.

Ответчики по делу, а также администрации края и округа с требованиями прокуратуры не согласились. Александр Юркин настаивал, что законодательство он не нарушал, поскольку о конфликте интересов в действиях первого заместителя ему стало достоверно известно только из решения суда. Также он добавил, что фактически первое представление прокурора рассматривала госпожа Петрова, которая на тот момент исполняла обязанности главы, поскольку тот находился на больничном. Для повторного рассмотрения в муниципалитете была создана комиссия, которую консультировали представители администрации Пермского края. В итоге ею был сделан вывод об отсутствии конфликта интересов. Увольнять подчиненную глава не решился, поскольку у него были обоснованные сомнения относительно конфликта интересов. В то же время, после получения прокурорского представления господин Юркин устно поручил заместителю не заниматься спорными контрактами. После вступления в силу решения суда относительно Светланы Петровой она была незамедлительно уволена.

Представители администраций Кочевского округа и Пермского края назвали решение думы законным и обоснованным. Председатель представительного органа Руслан Бузинов поддержал их доводы и указал, что депутаты высказывали свое волеизъявление свободно, удовлетворение представления прокуратуры является их правом, а не обязанностью.

В итоге первая инстанция административному истцу в удовлетворении требований отказала. Как указывается в решении, материалы дела свидетельствуют о том, что у Александра Юркина не было умысла скрывать конфликт интересов, который допустила Светлана Петрова. Он действительно не мог достоверно знать о его наличии, поскольку по итогам проверки комиссией, которую консультировали краевые власти, было установлено обратное. При этом суд отметил, что решение об отказе в требованиях прокурора дума муниципалитета приняла в пределах полномочий, которые установлены законодательством. «Предписание, какое именно решение должен принять представительный орган местного самоуправления, является ограничением права на самостоятельное решение вопросов местного значения»,— указано в судебном акте.

Источник, знакомый с позицией надзорного органа, рассказал «Ъ-Прикамье», что прокуратура с решением суда первой инстанции не согласна и готовит документы для апелляционного представления в Пермский краевой суд.

Дмитрий Астахов