Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

1,5 тысячи бизнесменов Ростовской области недоплачивают деньги за электричество

В регионе зафиксировано около 1,6 тыс. случаев незаконного коммерческого потребления электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Бизнесмены использовали тариф для бытовых нужд в коммерческих целях.

По итогам проверок 1,2 тыс. нарушителей заключили договоры по корректным тарифам. Остальные предприниматели получили официальные оферты. В случае отказа средства будут взыскивать через суд. Сейчас в судопроизводстве находится 80 таких дел.

Ева Китаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...