1,5 тысячи бизнесменов Ростовской области недоплачивают деньги за электричество

В регионе зафиксировано около 1,6 тыс. случаев незаконного коммерческого потребления электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

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Бизнесмены использовали тариф для бытовых нужд в коммерческих целях.

По итогам проверок 1,2 тыс. нарушителей заключили договоры по корректным тарифам. Остальные предприниматели получили официальные оферты. В случае отказа средства будут взыскивать через суд. Сейчас в судопроизводстве находится 80 таких дел.

Ева Китаева