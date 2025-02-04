Гладков: покинувшим свои дома 500 семьям планируется выплатить 2,5 млрд

На этой неделе еще 500 семьям, вынужденно покинувшим территорию постоянного проживания, планируется направить 2,5 млрд руб. единовременных выплат. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков на еженедельном оперативном заседании.

Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина сообщила, что за прошлую неделю было открыто 211 специальных счетов, начались перечисления около 1 млрд руб. 188 собственникам. 35 семей уже зарегистрировали право собственности на новое жилье. По 167 собственникам оформляются права, а еще 365 подбирается жилье.

«За прошлую неделю единовременные выплаты получили 302 жителя. Еще 247 человек получат сегодня в течение дня. Понимаем, что необходимо сокращать сроки и увеличивать точность расчетов выплат, потому что люди ждут. Будем стараться обеспечить максимальную цифровизацию всех процессов и беззаявительную форму предоставления выплат»,— отметил глава региона.

Анна Швечикова