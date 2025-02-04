Сети-фильтры защищают побережье Анапы от мазута

На побережье Анапы установлены полипропиленовые сети для защиты берега от нефтепродуктов, сообщает оперштаб Кубани. Фильтрующие конструкции размещены вдоль берегового вала и препятствуют распространению мазута, выбрасываемого морем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Директор ООО «Курорты Анапы» Николай Заливин подтвердил результативность метода. «Данная методика показала себя, и она эффективна. Подобных сетей установлено более 3 километров. Они пропускают воду, тем самым задерживая на себе частички мазута»,— отметил он.

По словам специалистов, материал способен абсорбировать нефтепродукты в объеме, превышающем собственный вес в несколько раз. Для поддержания эффективности необходимо своевременно менять сети.

Ночью 4 февраля во время шторма сети собрали мазут, не дали морю выбросить нефтепродукты на основное тело пляжа.

Лия Пацан