Группа ФИНГО передала в дар произведения современных авторов

Группа ФИНГО передала произведения современных авторов Семибратовской библиотеке. Дар был оформлен в качестве пожертвования муниципальному учреждению культуры «Ростовская централизованная библиотечная система». Среди писателей, чьи книги теперь станут доступны жителям поселка, — Евгений Водолазкин, Виктория Токарева, Эдвард Резерфорд, Наталья Третьякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: группа ФИНГО Фото: группа ФИНГО

«У нас всегда много читателей, как и в советское время жители нашего поселка любят, ценят и уважают Ее Величество Книгу, поэтому каждое новое поступление для нас – всегда большое событие. Недавно мы получили чудесный подарок от группы ФИНГО, в нашу библиотеку поступило более сорока пяти популярных книжных изданий. В этой связи мне хотелось бы выразить особую благодарность Заире Курамагомедовне Махачевой и родному Семибратовскому заводу газоочистного оборудования (входит в группу ФИНГО). Вы делаете благородное дело – вносите неоценимый вклад в сохранение и развитие культуры в поселке Семибратово»,— сказала заведующая библиотекой поселка Семибратово Ольга Андронова.

Муниципальное учреждение культуры «Ростовская централизованная библиотечная система» также выразило благодарность Заире Махачевой, генеральному директору «ТЛП Менеджмент», и группе ФИНГО за переданные в дар книги.

«Благородная традиция дарения позволяет библиотеке пополнять свой фонд новыми интересными книгами, которые, без сомнения, займут достойное место на книжных полках, вызовут интерес читателей и подарят им радость от прочитанного. Спасибо за Вашу доброту и активную жизненную позицию! Желаем Вам и Вашему коллективу профессиональных достижений, интересных замыслов и их воплощения!»,— отметила в благодарственном письме директор МУК «Ростовская ЦБС» Ирина Чикунова.

Ранее группа ФИНГО уже оказывала помощь Семибратовской библиотеке в рамках пополнения книжного фонда и по приобретению мебели. Поддержка библиотек сейчас особенно важна, ведь несмотря сокращение числа новых книжных поступлений, которое особенно коснулось сельских библиотек, количество читателей не снижается. Так в Семибратовской библиотеке их зарегистрировано более двух тысяч, что составляет порядка трети населения поселка.

ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС»