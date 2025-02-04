Юрий Слюсарь вручил юбилейные медали ветеранам войны

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь вручил двум фронтовикам первые медали, посвященные 80-летию Победы. Об этом Юроий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

Ивану Дерябину из Батайска исполнилось106 лет. Отправился на войну в 1942 году. Участвовал в освобождении Украины и Польши, окончание войны встретил в Праге. Леониду Малейко — 101 год. Он участвовал в боях с лета 1943-го, воевал на шести фронтах.

«Люди, благодаря которым наступила Победа, и которым мы обязаны жизнью»,— написал Юрий Слюсарь.

Всего в Ростовской области юбилейных медалей удостоены около 5 тыс. жителей.

Ева Китаева