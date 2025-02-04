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На Кубани до конца года построят 25 ВОПов и ФАПов

В 2025 году в Краснодарском крае будет построено 10 офисов врачей общей практики (ВОП) и 15 фельдшерско-акушерских пунктов (ФОП). Об этом в своих соцсетях рассказала вице-губернатор Анна Минькова.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Продолжаем модернизировать учреждения здравоохранения, чтобы жители даже из самых отдаленных уголков края могли получать качественную медпомощь рядом с домом»,— написала она.

Вице-губернатор отметила, что есть объекты, которые не укладываются в сроки и требуют повышенного внимания. Один из них — офис врача общей практики в станице Мартанской города Горячий Ключ. Объект планировали сдать в эксплуатацию в рекордные сроки, но возникли трудности с поставками строительных материалов. Сейчас объект готов уже на 70%, его планируют сдать в первом полугодии.

Строительство учреждений здравоохранения идет в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». За десять лет в регионе установили 91 ФАП и 198 ВОП, капитально отремонтировали более 300 поликлиник, больниц и диспансеров, детских центров реабилитации.

Наталья Решетняк

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