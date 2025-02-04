Александр Скрябин обратил внимание на проблемы после введения грузового каркаса

И. о. главы администрации Ростова Александр Скрябин обратил внимание на проблемы со стороны Центров автоматизированной фотофиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Одним из главных проблемных вопросов является фиксирование проезда грузовиков, имеющих право на въезд, как правонарушение. Сейчас по умолчанию выставляется штраф, который водителям приходится обжаловать.

Александр Скрябин поручил решить проблему оперативно.

«Грузовой каркас» – это схема, согласно которой передвижение грузовиков по городу будет осуществляться только для обслуживания предприятий и жителей города. В мае 2024 года был введен запрет на въезд большегрузов в Ростов в часы пик. Полностью внедрить проект планируется в 2026 году.

Ева Китаева