В среду в Черноземье будет облачно и снежно, от -3°С до -1°С

В большинстве регионов Черноземья в среду, 5 февраля, ожидаются облачность и снег. Температура будет варьироваться от -3°С до -1°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Белгороде и Курске ближайшей ночью будет облачно при -3°С, временами будет идти снег. Днем температура в облцентрах будет составлять -1°С, прогнозируются облачность и снег.

В Воронеже ночью будет облачно при -2°С, пойдет снег. Днем также ожидается облачность при -1°С, временами будут выпадать небольшие осадки.

В Липецке ближайшей ночью синоптики прогнозируют облачность при -3°С и снег. Днем — облачность при -1°С, выпадет небольшой кратковременный снег.

В Орле днем температура будет составлять -3°С, ожидаются облачность с прояснениями и небольшой кратковременный снег. Днем — облачность при -1°С, выпадут небольшие осадки.

В Тамбове температура составит -2°С…-1°С. Ночью прогнозируются облачность и снег, днем — облачность и небольшой кратковременный снег.

Анастасия Колпачева