В Ростове снегопад за сутки повалил 169 деревьев

По данным на 17:00 в Ростове-на-Дону зафиксировано падение 169 деревьев и одной конструкции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

«К настоящему моменту ликвидированы последствия 68 происшествий»,— отмечается в сообщении.

Снегопад в Ростове начался в ночь с 3 на 4 февраля. На дорогах затруднено движение автомобилей. В других районах области зафиксированы обрывы линий электропередач, на железных дорогах задерживаются поезда и электрички.

Кристина Федичкина