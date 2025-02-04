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В Ростовской области составили 32 протокола о несвоевременной уборке снега

В Ростовской области за сутки выявлено более 120 нарушений правил уборки снега, в отношении должностных и юридических лиц уже составлено 32 протокола об административной ответственности. Об этом сообщает Административная инспекция региона.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, а также в Аксайском и Красносулинском районах. За несвоевременную уборку снега наказывают органы местного самоуправления, коммунальные службы, управляющие компании, а также собственников зданий. Особое внимание инспекторы обращают на уборку территорий школ, больниц, вокзалов, магазинов и пр.

За несвоевременную уборку прилегающей территории от снега и наледи физлицам грозит штраф до 3 тыс. руб., должностным лицам — до 30 тыс. руб., юридическим лицам — до 70 тыс. руб.

Кристина Федичкина

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