Нововоронеж получит 1,5 млрд рублей благодаря соглашению между Росатомом и Правительством Воронежской области

Выделенные средства направят на социально-экономическое и инфраструктурное развитие города атомщиков.

Фото: Управление коммуникаций НВ АЭС

В 2025-2027 гг. Нововоронежу — городу-спутнику Нововоронежской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион «Росатома») выделят 1,5 млрд рублей из областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное развитие территории.

Денежные средства будут направлены городу в рамках соглашения о сотрудничестве между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Правительством Воронежской области. Протокол о реализации соглашения был подписан генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым и губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

«Партнерство Росатома, региональных правительств и муниципальных властей создало широкий спектр возможностей для улучшения жизни населения в регионах. Это большая и кропотливая работа, которая дает очевидные результаты – дополнительные средства, что является хорошим подспорьем, учитывая дефицит муниципальных бюджетов. Для более комплексного подхода с этого года план мероприятий будет разрабатываться не на год, а на трехлетний период, что позволит учесть потребности территорий в долгосрочной перспективе», – рассказала директор Департамента по работе с регионами и органами государственной власти Концерна «Росэнергоатом» Светлана Чурилова.

«В Нововоронеже была создана уникальная модель взаимодействия областной, местной власти и атомной отрасли, которая с течением времени доказала свою эффективность. За 13 лет город атомщиков преобразился, став одним из лучших атомных городов страны. Уверен, что новые преобразования сделают его еще лучше», - сказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Планируется, что объем бюджетных отчислений Нововоронежу в 2025 году составит 495 млн рублей, в 2026 году — 515 млн рублей, в 2027 году — 535 млн рублей.

На эти средства капитально отремонтируют образовательные, спортивные, культурные учреждения, благоустроят дворовые территории и общественные пространства, модернизируют городскую инфраструктуру.

Так, будет выполнен капремонт школы №2 и №3, ремонт Культурно-досугового центра, кинотеатра «Уран», Дома детского творчества, продолжится благоустройство городского парка, дворовых территорий многоквартирных домов и многое другое. Будет произведена модернизация канализационных сетей, реконструирован магистральный водопровод в районе гаражного кооператива «Спутник», напорный канализационный коллектор по ул. Набережной, построена повышающая насосная станция на водопроводных сетях в районе индивидуальной жилой застройки. Часть средств будет направлена на внедрение цифровой платформы «Умный город» и разработку мастер-плана по развитию городской территории.

«Главный приоритет в работе Нововоронежской АЭС — безопасная и надежная выработка электроэнергии. Для производственных успехов важно создавать нашим сотрудникам, их семьям, жителям города благоприятные и комфортные условия для работы и жизни. И нам это удается. К примеру, благодаря мероприятиям, реализованным в рамках соглашения, доля населения, активно занимающегося физкультурой и спортом, увеличилась вдвое», - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.