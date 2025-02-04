ФК «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в матче Зимнего кубка РПЛ

Футболисты «Краснодара» обыграли московское «Динамо» в матче Winline — Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Турнир в Абу-Даби закончился со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Единственный гол матча забил на 61-й минуте Джон Кордоба. Двумя минутами ранее защитник «быков» Виктор Тормена получил красную карточку за грубую игру, после чего на поле возникла потасовка.

«Краснодар» после двух матчей занимает второе место в таблице группы с тремя очками. Лидером является московский «Спартак», который на первой встрече обыграл кубанскую команду со счетом 3:2. «Динамо» не набрало очков и занимает последнее, третье место в группе.

Татьяна Ручкина