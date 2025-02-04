349 должников по алиментам в Удмуртии заключили контракт с Минобороны за год

349 должников по алиментам в Удмуртии заключили контракты с Минобороны за 2024 год, что позволило взыскать около 40 млн руб. в пользу детей. Об этом заявил главный судебный пристав республики полковник внутренней службы Игорь Наговицын, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В целом на исполнении находилось более 1,3 млн исполнительных производств. За 2024 год было взыскано свыше 7 млрд руб. Особое внимание уделялось защите прав несовершеннолетних: с начала года на исполнении находилось более 14 тыс. алиментных производств, из которых 92% были успешно реализованы.