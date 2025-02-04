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Роспотребнадзор оценит риски для здоровья населения после ЧС в Черном море

Роспотребнадзор планирует оценить риски негативного воздействия на здоровье населения после аварийного разлива нефтепродуктов в Черном море. Как сообщает пресс-служба ведомства, работу проведут в формате научного консорциума.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

В его состав войдут представители нескольких ведущих научных организаций, университетов и исследовательских институтов нефтехимического синтеза, физической химии и электрохимии РАН. По данным ведомства, объединение таких специалистов «позволит максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и компетенции». Научный консорциум возглавит Федеральный научный центр гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана Роспотребнадзора.

Сообщество должно будет решить сразу несколько задач. Основными из них станут определение химического состава загрязнений в песчаном грунте, воде и воздухе пляжной зоны в районе разлива, а также перечня веществ, выделяющихся из находящегося в слое песчаного грунта мазута при изменении климатических условий. Также ученые изучат безопасность морской воды и почвы в рекреационных зонах. К числу основных задач ведомство также относит изучение и прогнозирование трансформации компонентов мазута в морской воде и прибрежном песке.

Одной из целей исследования является обоснование перечней маркерных показателей для контроля санитарного состояния зон массового отдыха на пляжах черноморского побережья, отметили в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства продолжают ежедневно контролировать обстановку в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае и Крыму. Превышений норм за все время исследования зафиксировано не было, за исключением нефтепродуктов в морской воде и прибрежном песке.

Сотрудники Роспотребнадзора продолжают также контролировать безопасность рыбной продукции, выловленной в Черном море. Проведено более 1 тыс. исследований, несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено.

Татьяна Ручкина

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