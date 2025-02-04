Жителя Нижнекамска осудили и лишили автомобиля за повторную езду без прав

В Нижнекамске 22-летнего ранее судимого местного жителя признали виновным в повторном управлении автомобилем без водительских прав и конфисковали его автомобиль в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По материалам дела, фигурант в марте 2023 года был осужден по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ. Тогда ему было назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ с лишением права управления автомобилем на 2 года.

Несмотря на это, 11 ноября 2024 года фигурант, имея судимость, вновь сел за руль автомобиля. В пути следования он был остановлен сотрудниками полиции. Свою вину водитель признал полностью.

Суд назначил виновному наказание в виде 10 месяцев лишения свободы, а также лишил права управления транспортными средствами на 2 года и 10 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

Артём Дергунов