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В Буинском районе Татарстана направят 19,5 млн руб. на охрану школ

В Буинском районе Татарстана направят 19,5 млн руб. на частную охрану для школ. Заказчиком выступает исполком Буинского района. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

В опубликованном документе указано, что частному охраннику необходимо будет заниматься охраной территории школы, обеспечивать безопасность детей и школьного персонала. Также охранять школьное имущество. Обеспечивать пропускной режим, пресекающий проникновение на школьную территорию посторонних.

Городские школы частный охранник должен будет охранять 12 часов в сутки, с 6 часов утра до 18 часов вечера, за исключением воскресных дней, июля и августа. В сельских школах — 8 часов в сутки, с 8 часов утра до 17 часов вечера, также за исключением воскресений, июля и августа. В детских садах — 12 часов в сутки, с 6 утра до 18 часов вечера, кроме суббот и воскресений, а в спортивных учреждениях — 12 часов в сутки, с 6 утра до 18 часов вечера.

К выполнению обязанностей по охране объектов не допускаются охранники-стажеры. Сотрудники охраны должны быть обеспечены спецсредствами связи и наблюдения, при необходимости у них должны быть средства защиты в виде резиновых дубинок, наручников и баллончиков со слезоточивым газом.

Артём Дергунов

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