В Самаре главу «Универсалбыта» обвиняют в получении крупной взятки

В Самаре прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу директора муниципального предприятия «Универсалбыт». Он обвиняется по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2023 году руководитель жилищно-эксплуатационного предприятия получал ежемесячно от предпринимателя 20 тыс. руб. за предоставление в аренду помещения без заключения договора аренды. Полученные деньги обвиняемый на баланс муниципального предприятия не вносил.

«Всего сумма незаконно полученного вознаграждения составила 220 тыс. руб.»,— заявили в прокуратуре.

В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.

Алексей Алексеев