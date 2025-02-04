Начальнику группы главного сварщика в ижевском «Газпроме» продлили срок ареста

Индустриальный райсуд Ижевска продлил срок заключения под стражей начальнику группы главного сварщика АО «Газпром газораспределение Ижевск» Николаю Старкову, обвиняемому в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, он будет находиться под арестом до 10 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Напомним, следствие считает, что с декабря 2021-го по июль 2024 года Николай Старков получил взятку в размере 320,3 тыс руб. за лоббирование интересов ООО «Эталон» при заключении договоров с АО «Газпром газораспределение Ижевск».