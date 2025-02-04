ФК «Ростов» представил новую эмблему в честь своего юбилея

Футбольный клуб «Ростов» представил эмблему в честь своего 95-летнего юбилея. Под новым знаком команда будет выступать во второй части сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Эмблема была презентована в официальных соцсетях клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница ФК «Ростов» в социальной сети Вконтакте. Фото: Страница ФК «Ростов» в социальной сети Вконтакте.

ФК «Ростов» основали 10 мая 1930 года. Изначально команда называлась «Сельмашстрой», но впоследствии ее название изменилось.

В нынешнем сезоне РПЛ команда набрала 26 очков после 18 сыгранных туров. В настоящее время клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

Анна Анисова