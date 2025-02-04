На Кубани произвели 36% российского вина и коньяка

В 2024 году в Краснодарском крае произвели 35,8% от всего выпущенного в РФ вина и коньяка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз России, производство этих напитков в стране в прошлом году увеличилось на 13,4%, до 61 млн дал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Производство тихих вин выросло на 8,6%, до 32,6 млн дал. Игристых вин было выпущено на 24,7% больше, чем в прошлом году — 17,6 млн дал, крепленых — на 29,6%, 1,1 млн дал. Производство коньяка увеличилось на 10,2%, до 9,7 млн дал.

Помимо Краснодарского края в число основных регионов — производителей вина в России входит Крым. На него приходится 16,1% всей произведенной продукции. Третье место занимает Дагестан с долей в 13,7%.

Татьяна Ручкина