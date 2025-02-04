Жителя США приговорили к 475 годам тюрьмы за организацию собачьих боев

Жителя американского штата Джорджия Винсента Баррелла приговорили к 475 годам тюремного заключения за организацию собачьих боев и жестокое обращение с животными, передает NBC News. Госпрокурор по делам о преступлениях против животных Джессика Рок сообщила, что это самый большой срок, связанный с собачьими боями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокурор Джессика Рок (справа)

Фото: Paulding District Attorney's Office Прокурор Джессика Рок (справа)

Фото: Paulding District Attorney's Office

Дело возбудили в 2022 году. Тогда сотрудник службы доставки рассказал полиции, что на территории одного из домов вблизи Атланты, куда он привозил посылку, нескольких собак держали на цепи. После этого полицейские провели обыск и обнаружили 107 питбулей. Как сообщала прокуратура, некоторые из собак были истощены.

Винсента Баррелла задержали в день обыска. Полиция нашла доказательства, что питбулей отправляли на собачьи бои. Всех собак передали в фонд помощи животным. Ветеринары зафиксировали, что у некоторых собак были шрамы от драк и удалены часть зубов.

Верховный суд США приговорил Винсента Баррелла к 475 годам лишения свободы на основании решения суда присяжных. Подсудимого признали виновным по 93 пунктам обвинения в организации собачьих боев и 10 пунктам обвинения в жестоком обращении с животными.