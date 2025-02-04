Сбер усилил поддержку девелоперов Черноземья

По данным Центрально-Чернозёмного Сбера, одним из лидеров корпоративного кредитования в 2024 году стала сфера строительства. Объем выдач в данной отрасли по сравнению с предыдущим годом вырос на 55%.

В Липецке поддержка девелоперов увеличилась в 2 раза, в Воронеже на 67%, в Курске — на 53%.

Всего в 2024 году банк профинансировал застройщиков почти на 66 млрд руб. В том числе, проекты строительства крупных ЖК в городах своего присутствия.

По словам председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александра Абрамкина, поддержка строительной отрасли позволяет ускорить реализацию проектов по возведению нового жилья и инфраструктуры, а также создает дополнительные рабочие места, поддерживает малый и средний бизнес, связанный со строительством. «Поддержка бизнеса — обрачивается стабильными налогами, занятостью населения, повышением уровня жизни людей. Поэтому, когда мы говорим о поддержке бизнеса, мы подразумеваем в конечном итоге развитие территорий нашего присутствия, их финансовую стабильность и социальное благополучие», — отметил он.