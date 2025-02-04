Нововоронежская АЭС:

Город примет более 160 участников из 9 российских атомных станций, 8 филиалов Атомэнергоремонта и Концерна Титан-2.



Фото: Управление коммуникаций НВ АЭС

3 февраля 2025 года в городе-спутнике Нововоронежской АЭС — Нововоронеже стартовал IX дивизиональный чемпионат профессионального мастерства «REASkills-2025», который продлится неделю. Он пройдет в юбилейный для атомной отрасли год, когда она отмечает своё 80-летие.

В этом году поступило рекордное количество заявок, рост числа составил порядка 10% по сравнению с цифрами прошлого года. В этот раз к специалистам Электроэнергетического дивизиона присоединились другие предприятия и дивизионы Госкорпорации «Росатом»: Атомэнергомаш, Научный дивизион, РАСУ, Аккую Нуклеар и Ветроэнергетика. Также свои силы попробуют около 100 студентов ведущих вузов страны в 15-ти компетенциях в рамках отдельного юниорского трека.

Нововоронеж примет более 160 участников для соревнований в 5 компетенциях. В их числе традиционные для нововоронежской площадки компетенции «Обслуживание и ремонт релейной защиты и автоматики» (на базе Нововоронежской АЭС), «Промышленная механика и монтаж», «Неразрушающий контроль» (на базе АО «Нововоронежатомэнергоремонт») и «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии» (на базе ОДИЦ).

Также на базе Нововоронежского политеха впервые пройдет новая для дивизионального чемпионата компетенция «Управление коммуникациями. Антикризисное реагирование». Еще одно новшество этого года — компетенция «Интеллектуальная обработка изображений». Обе будут проводиться на постоянной основе в рамках дивизионального и отраслевого чемпионатов.

«Желаю, чтобы каждый из вас добился поставленной перед собой цели, улучшил навыки, поближе познакомился с коллегами с других предприятий, пообщался со студентами, расширив таким образом профессиональное сообщество», — сказал в своей приветственной речи заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

Во всех пяти компетенциях примут участие студенты. Нововоронеж соберет более 20 учащихся из таких учебных заведений, как Чебоксарский электромеханический колледж, Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина, Воронежский государственный университет, Севастопольский государственный университет, Нововоронежский политехнический институт — филиал НИЯУ МИФИ.

Стоит отметить, что на арене профессионального мастерства сразятся в том числе 23 сотрудника Нововоронежской АЭС, из которых 17 участников, 11 экспертов-компатриотов и 2 эксперта с особыми полномочиями. Они примут участие в 7 компетенциях. Также в рамках REASkills-2025 в Удомлю отправится ученица нововоронежской школы №1 Анастасия Варфоломеева как Юниор Росатома.

Параллельно соревнования будут проходить еще в 4 городах: Балаково, Екатеринбург, Удомля и Чебоксары. Все площадки соберут порядка 650 человек. Итогом «REASkills-2025» станет формирование сборной дивизиона, которая представит человек на X юбилейном, уже отраслевом чемпионате «AtomSkills-2025» в Екатеринбурге.