Выброс красной пыли произошел в Ленинском районе Ижевска

Выброс красной пыли зафиксировали в Ленинском районе Ижевска. Об этом пишет пресс-служба минприроды Удмуртии со ссылкой на сообщения жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Так как полномочия по контролю объекта, с которым предполагаемо связано загрязнение, возложены на Росприроднадзор, мы немедленно передали эту информацию оперативному дежурному»,— указано в сообщении.

Кроме того, региональное минприроды связалось с Роспотребнадзором, который контролирует санитарно-гигиенические нормы атмосферного воздуха в жилой застройке.

Напомним, с 2021-го по 2024 год в управление Роспотребнадзора по Удмуртии поступило 53 официальных обращения на ООО «Ижевский завод кирпича и керамзита». Жители жаловались на выбросы кирпичной пыли и загрязнение атмосферного воздуха. За это время предприятия получило три предупреждения. Организация была оштрафована на 10 тыс. руб. по одному из административных расследований.