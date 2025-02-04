Выброс красной пыли произошел в Ленинском районе Ижевска
Выброс красной пыли зафиксировали в Ленинском районе Ижевска. Об этом пишет пресс-служба минприроды Удмуртии со ссылкой на сообщения жителей.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
«Так как полномочия по контролю объекта, с которым предполагаемо связано загрязнение, возложены на Росприроднадзор, мы немедленно передали эту информацию оперативному дежурному»,— указано в сообщении.
Кроме того, региональное минприроды связалось с Роспотребнадзором, который контролирует санитарно-гигиенические нормы атмосферного воздуха в жилой застройке.
Напомним, с 2021-го по 2024 год в управление Роспотребнадзора по Удмуртии поступило 53 официальных обращения на ООО «Ижевский завод кирпича и керамзита». Жители жаловались на выбросы кирпичной пыли и загрязнение атмосферного воздуха. За это время предприятия получило три предупреждения. Организация была оштрафована на 10 тыс. руб. по одному из административных расследований.