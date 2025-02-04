Суд запретил пермскому девелоперу отчуждать здание кафе возле ТЦ «Браво»

По решению суда в отношении павильона с кафе на ул. Светлогорской, 22/1, возле ТЦ «Браво» в Перми, введены обеспечительные меры. Как указано в материалах дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, администрация Кировского района города в суде требует от предпринимателя Демида Кузьмичева, владельца ГК «Оникс», и его инвестиционной компании «Проксима» признать самовольной постройкой и снести павильон с кафе SF Chiken, «Chiken Авто» и «Поке-man». Согласно судебному определению от 30 января, ответчикам по ходатайству администрации Кировского района запретили отчуждать нежилое строение с кафе SF Chiken, «Chiken Авто» и «Поке-man». Инвестиционной компании «Проксима» запретили также отчуждать нежилые строения «ЦСК», «ПермВеники» и «Цветы», расположенные на земельном участке 5,7 тыс. кв. м под ТЦ «Браво 2».

Исковое заявление администрации Кировского района Перми было подано в суд в январе. Однако тогда его вместе с поданным ходатайством оставили без движения. Заявление мэрии было принято к производству 30 января с одновременным принятием обеспечительных мер.

Бизнесмен Демид Кузьмичев является владельцем рекламного агентства «Оникс» и девелоперской группы с таким же названием. Среди проектов строительной компании — возведение крупного ЖК «Аксиома» в Камской долине, ЖК «Мы» и других объектов.