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В Севастополе создали совет по делам участников СВО

В Севастополе создали совет по делам участников специальной военной операции при губернаторе Михаиле Развожаеве. Как сообщил он в своем Telegram-канале, на площадке все заинтересованные смогут озвучить идеи и проблемы. Их решения в виде поправок будут вносить в 720-й региональный закон.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Глава Севастополя рассказал, что на регулярных встречах бойцы и члены их семей выступают с отдельными инициативами. Их потом воплощают с помощью фонда «Защитники Отечества», комитета семей воинов Отечества и других организаций. В связи с этим появилась идея создания отдельной площадки. На ней также планируют обсуждать увековечение памяти погибших воинов, или другие задачи, требующие решения.

Сейчас власти готовят распоряжение о создании совета и утверждении его состава. Заместителем губернатора в совете будет его советник, ветеран СВО, участник программы «Время героев» Олег Лымар. «Он глубоко погружен в проблематику и будет следить за тем, чтобы решения совета выполнялись»,— прокомментировал назначение губернатор.

Татьяна Ручкина

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