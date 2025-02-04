При стрельбе у школы в Швеции пострадали пять человек

У здания школы для взрослых Risbergska в шведском городе Эребру как минимум пять человек пострадали после стрельбы. Полиция прибыла на место происшествия. Детали произошедшего пока не уточняются. Шведские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что нападавший покончил с собой.

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«Мы слышали несколько выстрелов снаружи»,— говорится в текстовом сообщении одного из учеников школы, которое приводит Aftonbladet.

«Информация о насильственных действиях в Эребру очень серьезна. Полиция находится на месте, операция идет полным ходом. Правительство находится в тесном контакте с полицией и внимательно следит за развитием событий»,— заявил министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер, передает STV.

Город Эребру, где расположен образовательный центр для взрослых Risbergska, находится примерно в 200 километрах к западу от Стокгольма. Как отмечает DN, в школе обучается около 2 тыс. человек. Здание эвакуировали.

Лусине Баласян